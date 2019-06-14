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Архив - Донецкая область

«Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»

14.06.2019 10:32
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«Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»

Первые 30 паспортов РФ выдадут завтра жителям ОРДЛО в Ростовской области.

Об этом сообщает телеграмм — канал «ДНР» WarGonzo, передает donpress.com.

Ресурс отмечает, что по данным источников WG в «силовых структурах ДНР» в Ростов-на-Дону якобы прилетит первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, который также, объявит об открытии еще 6 дополнительных пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области (на данный момент открыты 4, всего их будет 10).

В то же время, из-за затягивания со сдачей документов на получение паспорта РФ, по некоторым подсчетам, процесс паспортизации может растянуться на двадцать лет.



Теги: Донбасс, документы, паспорт, Ростов, Ростовская область, ДНР, РФ
 
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