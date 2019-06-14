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В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"
Боевики "ДНР" продолжают прятаться за спинами мирных жителей, как ранее завещал им сам узурпатор Путин. Они наносят артиллерийские удары из жилых районов.
Даже любители "русского мира" шокированы поступком боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".
Житель оккупированного Донецка под ником Андрей Афанасьев сообщил в соцсети, как утром 14 июня террористы "ДНР" "укров учили". При этом они подставили под возможный ответный огонь ВСУ целый жилой район. "С 5:00 до 6:00. Шахта №10. Самоходки рядом со мной поставили. Дом (ходил) ходуном", - сообщил любитель Путина. Он уточнил, что боевики ждать "ответки" не стали, а быстро свалили с места преступления. При этом судьба мирных жителей их не волновала вообще. "Чего-то стремно. Они в 6:00 уехали, а "укры"из принципа могут ответочку запустить", - плачется Афанасьев.
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, соцсети
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