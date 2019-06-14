В Донецке утренним обстрелом повреждены три дома

14.06.2019 13:46

Сегодня утром три дома в поселке шахты Трудовская на западе неподконтрольного Украине Донецка повреждены минометным огнем. Об этом сообщает так называемое «представительство ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет ДонПресс.

Представители ОРДО отмечают, что повреждены дома 7 и 9 по улице Ананченко и дом 30 по улице Гаврилюка. Зафиксированы повреждения остекления, кровли и забора.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.