- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, на которой обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу АП.
Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.
По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на минской площадке.
"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй Президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.
Президент также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".
Со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.
Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности СММ в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.
Как сообщалось, накануне Лайчак встретился с Кучмой и поддержал его инициативы по Донбассу.
Отметим, это уже второй визит Лайчака в Украину с начала года. Первый состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, встреча, ОБСЕ, глава, Зеленский
- Хуг в выходные намерен встретиться с главарями "ЛДНР"
- В Снежном местная "власть" отказалась встречаться с представителями ОБСЕ
- Представители ОБСЕ требуют встречи с главарем "ДНР" Захарченко
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом
- В Минске начинается встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу
- Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги