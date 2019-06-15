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Архив - Донецкая область

Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки

15.06.2019 21:41
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Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в социальных сетях фото представителей «силовых и правоохранительных структур ДНР» неподконтрольной Украине Горловки, представленных к награждению за «оборону ДНР», сообщает ДонПресс.
В комментарии к фото Аброськин пишет:
«Этот документ „профсоюзной ветви правоохранителей ДНР“ публикую открыто, чтобы все могли посмотреть и запомнить фамилии „героев ДНР“, которые хотят получить награду за преступные действия, направленные против нашей страны».



Теги: Донбасс, Горловка, фото, ДНР, герои
 
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