Аброськин показал фото «героев ДНР» из Горловки

15.06.2019 21:41

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в социальных сетях фото представителей «силовых и правоохранительных структур ДНР» неподконтрольной Украине Горловки, представленных к награждению за «оборону ДНР», сообщает ДонПресс.

В комментарии к фото Аброськин пишет:

«Этот документ „профсоюзной ветви правоохранителей ДНР“ публикую открыто, чтобы все могли посмотреть и запомнить фамилии „героев ДНР“, которые хотят получить награду за преступные действия, направленные против нашей страны».