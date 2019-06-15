Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка

15.06.2019 16:12

Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают вооружение во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Так, в Крещатицком замечен ЗРК, в Покровке танки, а в Горловке БМП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«12 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 зенитный ракетный комплекс (9K35 «Стрела-10») в н. п. Крещатицкое (быв. Красноармейское; 86 км к югу от Донецка), в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

12 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 13 танков (Т-72 — 9 ед., Т-64 — 3 ед., T-55 — 1 ед.) на полигоне недалеко от н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка)

13 июня 1 боевую машину пехоты (БМП-1) в н. п. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)».