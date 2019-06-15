Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин

15.06.2019 09:01

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

В КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 25/60;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 15/80;

«Гнутово» — 20/15.