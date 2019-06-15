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Архив - Донецкая область

Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев

15.06.2019 21:18
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Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев

Российские боевики на оккупированный Донбасс заходили спокойно. Они вели себя как "настоящие хозяева". Очевидцы рассказывали, что оккупанты были очень уверены в своей безнаказанности.

А потом весь мир узнал, что собой российский солдат в "ДНР/ЛНР" представляет на самом деле. Жительница оккупированного Донецка, которая после вторжения террористов выехала, показала уникальное фото. В кадре террорист Гиркин и подконтрольные ему российские наемники, сообщает "Диалог.UA".
Дата вторжения 5 июля 2014 года. Фото сделала дочка жительницы Донецка.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, военные, Гиркин
 
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