«Крик души»: жительница ОРДО написала Пушилину петицию из-за очередей на КПП «ДНР»

15.06.2019 22:05

Жительница неподконтрольной Украине части Донбасса создала в сети петицию против очередей на блокпостах, подконтрольных НВФ «ДНР», пишет ДонПресс.

В тексте петиции женщина обращается к главарю «ДНР» Денису Пушилину, призывая его обратить внимание на огромные очереди на пунктах пропуска. Пользовательница отмечает, что неоднократно оставляла обращение по поводу очередей на «ВСЕХ КПП ДНР» на личном сайте Пушилина, однако, ответа не дождалась. В тексте петиции женщина пишет:

«Я звонила на горячую линию, где на мои претензии к ОГРОМНЫМ очередям и ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ пропускаемостью получала один и тот же ответ: «пункт пропуска Еленовка работает в штатном режиме, нет», на этой горячей линии даже слушать ничего не стали, просто повторяли одно и тоже. Не оставайтесь в стороне!

Сколько можно людей в жару, в холод, в снег, в дождь мариновать в этих очередях?!

КПП со стороны Украины работают очень быстро, очередей нет, так почему со стороны ДНР такое творится! Денис Владимирович, ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ решите эту проблему!!! Крик души!!!»