Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют

15.06.2019 07:29

На оккупированном Донбассе закрылось еще одно крупное предприятие - Амвросиевский цементный комбинат. Он пережил СССР, но не террористическую "ДНР". О закрытии комбината сообщил сепаратистский ресурс "Это ДНР, детка" со ссылкой на информированный источник, передает "Диалог.UA".

Российская оккупация стала причиной краха еще одного крупного предприятия Донбасса. Амвросиевский цементный комбинат закрывается. "Ананченко передал в управление ВТС ("Внешторгсервис" - ред.) Амвросиевский цементный завод. ГП убрали. Люди под увольнение", - рассказал ресурс.

Примечательно, что Амвросиевский цементный комбинат был создан аж в 1896 году. В него входят 5 заводов и 4 карьера. Евгений Ананченко - "премьер-министр" террористической "ДНР" и ближайший соратник главаря "республики" Дениса Пушилина. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь.