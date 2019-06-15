Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют

15.06.2019 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют

На оккупированном Донбассе закрылось еще одно крупное предприятие - Амвросиевский цементный комбинат. Он пережил СССР, но не террористическую "ДНР". О закрытии комбината сообщил сепаратистский ресурс "Это ДНР, детка" со ссылкой на информированный источник, передает "Диалог.UA".
Российская оккупация стала причиной краха еще одного крупного предприятия Донбасса. Амвросиевский цементный комбинат закрывается. "Ананченко передал в управление ВТС ("Внешторгсервис" - ред.) Амвросиевский цементный завод. ГП убрали. Люди под увольнение", - рассказал ресурс.
Примечательно, что Амвросиевский цементный комбинат был создан аж в 1896 году. В него входят 5 заводов и 4 карьера. Евгений Ананченко - "премьер-министр" террористической "ДНР" и ближайший соратник главаря "республики" Дениса Пушилина. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь.



Теги: Донбасс, Амвросиевка, закрытие, завод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх