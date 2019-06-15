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Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери
15.06.2019 11:20
Бойцы ВСУ ликвидировали пятерых разведчиков оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет inforesist.
Обстрелы украинских позиций не прекращаются ни на один день. Процессом руководит командование «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ». Так, выполняя приказ одной из мотострелковых бригад «2-го АК» («ЛНР»), боевики спровоцировали бой с военнослужащими ООС. Результат – у врага 5 трупов. Чтобы спрятать своих жертв, их отвезли в местный морг в гражданской одежде и без документов.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, морг, боевики
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