Президент Украины посетил в Мариуполе меткомбинат им. Ильича

15.06.2019 20:30

Мариуполь посетил Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования пятилетия освобождения города от незаконных вооруженных формирований, пишет mrpl.city.

Гарант Конституции в сопровождении официальных лиц и руководства компании Группы Метинвест прибыл на ММК им. Ильича с экскурсией на современный комплексе МНЛЗ № 4.

Комплекс МНЛЗ № 4 разработан с учетом новейших технологий с соблюдением европейских экологических стандартов. Он позволит увеличить мощность ММК им. Ильича по выплавке стали почти на 40%. Современное оборудование МНЛЗ даст возможность металлургам повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента.

Напомним, что сегодня город отмечает День освобождения от оккупантов масштабным фестивалем «Свободный Мариуполь».