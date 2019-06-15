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В Мариуполе на меткомбинате произошел мощный выброс
В Мариуполе на одном из металлургических комбинатов компании Рината Ахметова «Метинвест» произошел выброс, из-за которого образовалось оранжевое облако.
Об этом сообщает местный сайт «0629».
Отмечается, что облако появилось вчера около 09:40 над доменным цехом меткомбината. На момент выброса и после него на место происшествия не выезжала передвижная лаборатория «Атмосфера», поэтому никто не зафиксировал, имело ли место превышение нормы ПДК в Кальмиусском и Центральным районах. Выброс произошел из-за отсутствия на доменной печи фильтров.
В пресс-службе компании «Метинвест» заявили, что во время выпуска чугуна произошел выход коксовой мелочи из ствола чугунной летки. В компании отметили:
«При ведении технологического процесса периодически происходит самоочищение горна доменной печи от накопившейся коксовой мелочи. Выход коксовой мелочи из летки сопровождается кратковременным выходом бурого дыма, который не может быть подавлен за счет существующей системы пылеподавления азотом».
По информации, предприятие продолжает работать в штатном режиме.
Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, выброс, облако, дым, Метинвест
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