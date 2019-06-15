В Мариуполе Владимир Зеленский отметил хорошие условия Центра разминирования

15.06.2019 20:54

В ходе рабочей поездки Президент Украины Владимир Зеленский, Министр внутренних дел Арсен Аваков с участием городского головы Вадима Бойченко посмотрели на работу нового Центра разминирования ДСНС Украины. Они ознакомились с его оснащением и техникой, сообщает пресс-служба горсовета.

Владимир Зеленский отметил хорошие условия и высокое техническое оборудование Центра. Он предназначен для комплексных задач и пиротехнических работ и подводного разминирования на море и суше. Обеспечен пиротехническими машинами тяжелого и легкого типов, средствами поиска, комплектами дистанционного перемещения и другим. На базе Центра предполагается размещение медико-санитарной части с целью медицинского обеспечения деятельности работников Центра и граждан.

Президент Украины поздравил спасателей и заявил, что перед ними стоит большая ответственность.

Хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. На вас лежит огромная ответственность. Спасибо за то, что защищаете наше государство,

заявил Владимир Зеленский.