Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки

15.06.2019 09:38

14 июня в 20:56 вблизи прифронтового Торецка Донецкой области в шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. Об этом сообщает ГСЧС.

На момент аварии на участке находилось 2 горняка, один смог спастись самостоятельно. Сегодня в 03:15 обнаружили тело второго горняка (1983 г. р.).

Всего в шахте работало 119 горняков. В связи с аварией работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.