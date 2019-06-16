Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское

16.06.2019 17:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают танки во временно оккупированном населенном пункте Петровское.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«14 июня Наблюдатели видели 2 танка (неустановленного типа) на территории объекта возле н. п. Петровское (65 км к востоку от Донецка)».