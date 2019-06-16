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Боевики «ДНР» размещают танки в н.п. Петровское
16.06.2019 17:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают танки во временно оккупированном населенном пункте Петровское.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 июня Наблюдатели видели 2 танка (неустановленного типа) на территории объекта возле н. п. Петровское (65 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, танки, соцсети, СММ ОБСЕ
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