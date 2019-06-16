Через «Успенку» и «Мариновку» из РФ въезжают и выезжают тентованные грузовики

16.06.2019 20:31

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ «Успенка» и «Мариновка» из РФ и обратно проезжают тентованные грузовики с неизвестными грузами. В пункте попуска в н.п. Ульяновское движение прекращено полностью.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение ориентировочно часового наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка наблюдатели видели, что в Украину въехали 36 автомобилей, 10 грузовиков (2 груженные деревянными бревнами, 1 с открытым кузовом и пустой, остальные — тентованные) и 2 автобуса, а также вошли 17 пешеходов. За это время из Украины выехали 39 автомобилей, 4 грузовика, 2 автобуса, а также вышли 24 пешехода.

В течение примерно 40 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ не зафиксировала какого-либо перемещения через границу.

Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение ориентировочно 2 часов, наблюдатели видели, что в Украину въехали 19 автомобилей, 2 автобуса и 2 грузовика (оба тентованные), а также вошли 13 пешеходов. Наблюдатели также видели, что из Украины выехали 28 автомобилей, 3 автобуса и 1 грузовик (тентованный), а также вышли 3 пешехода».