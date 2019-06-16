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Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки»

16.06.2019 11:31
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Главари НВФ обвинили ВСУ в «подготовке обстрела Авдеевки»

Так называемый «заместитель начальника «управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие якобы намерены «устроить ряд обстрелов» прифронтовой Авдеевки, пишет ДонПресс.
Так главарь НВФ отметил:
«Противник планирует организовать обстрелы позиций 93 отдельной механизированной бригады в районе н.п. Авдеевка, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируются нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов».



Теги: Донбасс, Авдеевка, обвинение, обстрел, ВСУ, НВФ ОРДО
 
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