«Не хлопайте так, мне обидно»: Зеленский привез в Мариуполь «Квартал 95»

16.06.2019 09:27

Вчера, 15 июня, в Мариуполе со сцены на Театральной площади президент Украины Владимир Зеленский поздравлял жителей города с пятой годовщиной освобождения города от пророссийских захватчиков. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», глава государства не ограничился лишь поздравлением.

Завершая выступление, Владимир Зеленский объявил, что у него для жителей столицы Приазовья есть сюрприз. «Студия "Квартал 95"!», – под шквал аплодисментов прозвучал со сцены знакомый всей стране «квартальный» голос Зеленского.

Послушав аплодисменты, президент заметил: «Не хлопайте так! А то мне обидно. Если бы я там был, тогда, конечно, хорошо. А так…». Реприза главы государства вызвала еще больший восторг и очередную волну аплодисментов.

Затем на сцену вышла команда «Квартала 95». После традиционных обнимашек президента с Кошевым, Зеленский покинул сцену.

«Квартальцы» развлекали зрителей небольшими сценками и шутками. Традиционно «досталось» всем – пьяным курортникам, незадачливым медицинским «экспертам» и, конечно, политикам.