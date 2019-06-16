Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории

16.06.2019 20:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории

Украинские военные начали зачистку территории после отступления российских оккупантов на Приазовье.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Воины ВСУ проводят активное инженерное переустройство и дооборудование недавно захваченных вражеских укреплений. Согласно сообщению, российские оккупанты оставили на брошенных позициях многочисленные факты и доказательства собственного присутствия. "Начиная от мешков для земли со штампом "Кубань" и изготовленных в РФ консервов. Кроме того, оккупанты оставили после себя опасное "наследство". Наши воины обезвредили уже более 600 мин различных систем. И продолжают планомерно очищать территорию позиций от взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении. Командующий Операции Объединенных сил лично проверил состояние дел на этом участке линии обороны.



Теги: Россия, Донбасс, армия, оборона, мины, ВСУ, соцсети, зачистка, Приазовье, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх