Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…

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Тактична група Добровольчого Українського Корпусу, за підтримки Збройних сил України, увійшли в місто Донецьк.
Відзначається, що сили ДУК ПС спільно з бійцями ВСУ вже закріпилися в самому місті, повідомляє presentnews
Про це повідомляє боєць Збройних Сил України Сергій Юричко на своїй сторінці в Фейсбук.
Відзначається, що у бойовиків паніка. Місто почали тактовно брати в кільце.
Буквально кілька днів тому ми писали, що донеччанам остогидла війна і більшість городян чекають звільнення від російських найманців.
Зеленський став каталізатором і найпотужнішим стимулом для абсолютної більшості простих жителів Донецька і Луганська.
Жителі тимчасово непідконтрольних територій, які щодня читають наш сайт , повідомляють, що абсолютна більшість людей виступають за повернення Донецька і Луганська додому в Україну.
Ось що говорить один з наших читачів:
«Після того як Зеленський став президентом, абсолютна більшість моїх сусідів, колег по роботі, друзів і знайомих, почали дивитися українське телебачення, читати українські сайти. Ви собі навіть не уявляєте як ми хочемо, щоб Зеленський і нова влада повернула Донецьк і Луганськ до складу України »,
– каже наш співрозмовник, ім’я якого ми не можемо розкрити з міркувань безпеки.
Також він говорить, що зараз в «ДНР» і «ЛНР» рейтинги Зеленського вище ніж у Путіна і що люди розуміють всю складність ситуації:
«Зараз всі розуміють, що Росія використовує нас проти України, але ми не можемо бути вічно використаними« га ## онами в російській грі проти України. Я вважаю, що саме зараз у Зеленського є всі шанси повернути нас додому. Люди ненавидять владу ДНР і ЛНР. Це пройдисвіти і мародери, також більшість дуже негативно початок відноситься до російської політики. «,
– каже співрозмовник EJ .
Співрозмовник вважає, що головним подразником за минулі 5 років був Порошенко:
«Такий ненависті і такого огиди як до Порошенка я не відчував вже давно. Це опудало навмисно провокувала війну щоб заробити грошей і тут все це розуміють »,
– каже співрозмовник.
Слідуючи його словами, в головах простих жителів Донецька і Луганська стався переломний момент.
Теги: Донецк, Донбасс, ВСУ, позиции
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