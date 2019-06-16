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Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ

16.06.2019 22:32
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Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На мобильном блокпосте в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде к населенному пункту, ссылаясь на «приказы командиров не пропускать патрули СММ через блокпост».
На мобильном блокпосте в н. п. Приморское (неподконтрольный правительству, 76 км к югу от Донецка) десять вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжается антитеррористическая операция»».



Теги: Донбасс, проезд, отказ, блокпост, ДНР, АТО, боевики, СММ ОБСЕ
 
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