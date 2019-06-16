Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат

16.06.2019 08:10

За минувшие сутки, 15 июня, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, где нашли еще одно доказательство того, что ими управляет именно Россия.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, были атакованы позиции ВСУ в районе Лебединского (дважды), Авдеевки (четыре раза), Новотроицкого, Красногоровки, Водяного (трижды), Верхнеторецкого, Песков, Станицы Луганской (четыре раза), Новолуганского, Крымского, Зайцево и Травневого.

В результате обстрелов никто из военнослужащих не пострадал.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих минским соглашениям. По данным разведки 15 июня один оккупант был уничтожен", – сообщили в ООС.

С начала текущих же суток позиции Объединенных сил попали под обстрел уже трижды: в районе Крымского и дважды под Водяным. В результате один военнослужащий был ранен.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – резюмируют украинские военные.