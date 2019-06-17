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«Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия
Вчера вечером в неподконтрольном Украине Донецке разгорелись сильнейшие бои. Об этом сообщают местные жители в соцсети.
По словам дончан, таких громких звуков боя они не помнят с 2015 года. Пользователи отмечают, что боевые действия разгорелись в районе ДАП :
«Ну и шо это за х. ня на Вольво-Центре сейчас происходит, испытания нового вохиного оружия? Я такой х… и за 5 лет войны еще не слышал, какие-то тройные залпы порядка 120 мм. и прилеты по ходу чз пару секунд где-то в стороне Авдеевки.»
«Что это за звуки??? Очень мощные хлопки»
«Тяжелое (запад гремит (((«
«Донецк.Киевский, залпы со шлейфом, что-то по новому звучит и набирает обороты»
Некоторые пользователи пишут, что тяжелые залпы слышны даже в прифронтовой Марьинке, а также в Пролетарском районе города. В центре города слышны прилеты и улеты:
«Да, Макаронка очень громко слышно («
«Даже в Марьинке слышно»
«Бой в стороне аэропорта. Давно такого не было…»
«21:35 В районе аэропорта разгорелся бой. Сначала пулеметы, потом подключилось арта. Хорошо слышны очереди и разрывы»
«Пролетарка. Слышна работа артиллерии вдалеке. Пока редко»
«В центре Донецк слышно прилеты-улеты. Как в 15ом практически»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, оружие, обстрел, ДНР
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- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
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