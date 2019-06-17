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Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии
Один из главарей луганских террористов Владислав Дейнега обрушился с критикой и обвинениями в сторону новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского, заявляя, что власти Украины якобы никоим образом не могут оказать влияние на прекращение войны на территории Луганской и Донецкой областей.
Как информирует replyua.net, террористы, как и власти Российской Федерации, во всю надеялись на то, что в Украине будет избран новый президент. В принципе, это и произошло. Но, как говорят – «не все сталося як гадалося».
Российские информационные агентства процитировали одиозного убийцу украинцев таким образом: «Власти Украины не в состоянии в настоящее время обеспечить выполнение собственных обязательств, которые были согласованы в столице Беларуси Минске. К большому сожалению, изменение политического режима в столице нашей страны ничего не изменило в ситуации с урегулирование конфликта на Донбассе». В это же время боевикивсячески обвиняют нашу страну в отсутствии готовности начать разведение военных подразделений у Станицы Луганской.
Теги: Донбасс, президент, ЛНР, боевики, Зеленский
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