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Архив - Донецкая область

Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка

18.06.2019 19:18
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Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) осуществили артиллерийский обстрел подразделений Объединенных сил с позиций, расположенных в жилых кварталах неподконтрольного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование НВФ продолжает мероприятия по обустройству новых и маскировки существующих огневых позиций подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации.
В частности, более интенсивно ведутся работы по оборудованию позиций артиллерии и противовоздушной обороны, в том числе, в населенных пунктах, существенно усиливает опасность для местного населения и объектов гражданской инфраструктуры.
«17 июня с. г., с целью провоцирования открытия ответного огня, противником осуществлен обстрел подразделений Объединенных сил с применением артиллерии, с позиций, расположенных в жилых кварталах Донецка», – говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, боевики, обстрелы
 
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