Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения

18.06.2019 12:39

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка с раннего утра слышат очередное обострение боевых действий.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, обстрелы после тяжелой ночи снова активизировались около 7:00.

«Донецк Северный 07.30 слышим одиночные со стороны аэропорта», — отметил очевидец.

При этом если еще вчера залпы слышали в основном северные и западные районы города, то сегодня они слышны уже фактически повсеместно. Так, на звуки боя жалуются жители Ленинского района.

«09.00. На цирке бахи в стороне развилки — громко, тяжелое», — пишут дончане.