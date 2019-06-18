Последние новости раздела
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат10:54
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены10:36
- Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу10:15
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:20
Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения
18.06.2019 12:39
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка с раннего утра слышат очередное обострение боевых действий.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, обстрелы после тяжелой ночи снова активизировались около 7:00.
«Донецк Северный 07.30 слышим одиночные со стороны аэропорта», — отметил очевидец.
При этом если еще вчера залпы слышали в основном северные и западные районы города, то сегодня они слышны уже фактически повсеместно. Так, на звуки боя жалуются жители Ленинского района.
«09.00. На цирке бахи в стороне развилки — громко, тяжелое», — пишут дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, вооружение, обстрелы, Донецкий аэропорт, соцсети, залпы
Читайте также:
- "С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои
- «В сторону Александровки грохот серьезный»: дончане сообщают о мощных обстрелах
- Под Донецком тяжелые бои: местные жители сообщили о мощных залпах тяжелого оружия
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат10:54
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены10:36
- Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу10:15
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Во Франции арестовали экс-президента UEFA Платини12:30
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Борис Гребенщиков дал концерт в Днепре11:30
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)11:05
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные09:34
- Зеленский в Париже рассказал о своей самой главной задаче: "Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день"09:17
- После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"08:39
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО