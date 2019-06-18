Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Марьинка содрогнулась от взрыва

18.06.2019 07:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Марьинка содрогнулась от взрыва

Около 4 часов подряд в Марьинке (Донецкая область) продолжается достаточно интенсивный обстрел. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По их данным, обстрел начался со стороны Донецка после 19:00.
«Начинается. Ощутимый такой взрыв был. Марьинка», — написал местный житель.
«Уже полным ходом прилетает», — также отмечают очевидцы.
Точной информации о попадании снарядов, а также о возможных повреждениях пока нет.



Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, обстрел
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх