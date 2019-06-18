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Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе
Российско-террористические войска на временно оккупированном Донбассе усиливают провокационные обстрелы позиций ВС Украины из запрещенного оружия.
В течение прошлых суток, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог..UA".
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Зафиксировано, что террористы девять раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование. "На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июня три оккупанта были ранены", - добавили в сообщении штаба ООС.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, Минские договоренности, РФ, ООС
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