- Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка19:18
- «Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО18:50
- Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка17:41
- Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова17:22
- ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух17:01
- На Донбассе погиб командир разведки ВСУ Павел Тихонов - побратимы скорбят в Сети15:58
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"15:19
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены
За минувшие сутки, 17 июня, на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз – с применением запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды ударил по Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, еще два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Лебединского. Талаковка попали под огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а Пищевики обстреляли их крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного боевики трижды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в Павлополь три раза обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Новоселовка Вторая попала под огонь из автоматических гранатометов. Пески российские наемники обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вблизи Авдеевки велся огонь из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а по Марьинки – из минометов калибра 82 мм. Опытное накрыли огнем из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а окраину Крымского – из миномета калибра 82 мм. По Попасной враг ударил из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Луганское попало под вражеские обстрелы семь раз: были применены миномет калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По Шумам ударили из стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраине Новоалександровки попала под огонь из 120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета. Золотое-4 боевики обстреляли из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июня три оккупанта получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"
- На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец
- Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков
- На Донбассе ВСУ отомстили за смерть украинского военнослужащего: боевики понесли серьезные потери
- Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС
- В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка19:47
- Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка19:18
- «Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО18:50
- Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка17:41
- Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова17:22
- ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух17:01
- На Донбассе погиб командир разведки ВСУ Павел Тихонов - побратимы скорбят в Сети15:58
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"15:19
- В ОРЛО члены НВФ на «Урале» врезались в жилой дом. От здания почти ничего не осталось13:58
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка19:47
- Боевики ведут обстрелы из жилых кварталов Донецка19:18
- «Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО18:50
- Это невыгодно Украине: Зеленский выступил резко против позиции Меркель по скандальному вопросу18:24
- В ООН назвали число жителей Земли в 2050 году17:58
- Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка17:41
- Дончане показали «обратную сторону» парка имени Щербакова17:22
- ВСУ громят российских наемников на Светлодарской дуге: кадры мощного контрудара - ДОТ взлетел на воздух17:01
- Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента16:40
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные09:34
- Зеленский в Париже рассказал о своей самой главной задаче: "Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день"09:17
- После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"08:39
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома