На Донбассе погиб командир разведки ВСУ Павел Тихонов - побратимы скорбят в Сети

18.06.2019 15:58

Личный состав Вооруженных сил Украины понес невосполнимые потери на Востоке страны: на боевом задании погиб командир разведки ООС Павел Тихонов.

Вчера, 17 июня, на оккупированном Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады Павел Тихонов, передает "Диалог.UA".

Руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской облгосадминистрации Вадим Никитин рассказал о погибшем воине на своей странице в Сети.

В частности, указывается, что Павел погиб при выполнении боевого задания.

Известно, что у 43-летнего командира разведки был позывной "151", а на фронте Тихонов защищал Украину с 2014 года. В родном Кропивницком у военного остались жена, сын и дочь.