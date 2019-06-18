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Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах
Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют огромные очереди на пунктах въезда/выезда, расположенных на линии разграничения. Эта информация отражена в отчете Миссии от 17 июня 2019 года.
В частности 15 июня члены патруля видели на КПВВ «Станица Луганская» около 400 человек в очереди на вход в подконтрольные правительству районы и 350 человек ожидали пропуска в противоположном направлении. Два десятка человек сообщили наблюдателям, что провели в очереди уже двое суток.
«Они выразили обеспокоенность в связи с произошедшим, по их мнению, ужесточением правил пересечения КПВВ и медленной обработкой документов, добавив, что продукты питания, которые они транспортировали, уже испортились из-за жары и длительного времени ожидания», — сказано в отчете.
Наблюдатели сообщают, что во второй половине дня 15 июня из 20 кабинок работали только 4: две кабинки для проверки документов на вход и две — на выход.
Утром 16 июня на блокпосту НВФ возле Кременца («Каргил») очередь из авто составила приблизительно 300 единиц на въезд в подконтрольные районы и 70 единиц — на выезд. Опрошенные наблюдателями граждане сообщили, что длительное ожидание связано с неким «распоряжением», которое действует с 1 июня. Это «распоряжение» ограничивает одновременное нахождение на блокпосту транспортных средств до 6 единиц за 30 минут в обоих направлениях.
«Некоторые люди сказали, что им пришлось переночевать на блокпосте вооруженных формирований в ожидании своей очереди на проезд в подконтрольные правительству районы, другие же сообщили, что стоят в очереди с 03:30 утра», — сообщают члены СММ ОБСЕ.
Также 16 июня на блокпосту НВФ в Еленовке собралось примерно 50 автомобилей, ожидавших пропуска на неподконтрольную территорию и 200 авто на выезд в противоположном направлении. Одновременно контроль проходили 12 транспортных средств, по 6 с каждой стороны.
«Член вооруженных формирований на блокпосте сообщил СММ, что уже две недели действует новое „распоряжение“ касательно ограничения въезда транспортных средств, — сказано в отчете. — Пять человек (мужчины в возрасте от 50 до 80 лет) сообщили СММ, что стоят в очереди на вход в подконтрольные правительству районы с 04:30».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, очереди
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