Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу

18.06.2019 10:15

Сотрудники «спецслужб ДНР» назвали имя организатора убийства «главы республики» Александра Захарченко. Такая информация появилась на российском телеканале, пишет ДонПресс.

В сюжете говорится, что убийцей Захарченко якобы является сотрудник СБУ Сергей Моторин.

Также этому человеку инкриминируют еще одно убийство — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».

«В частности, можно отметить Сергея Моторина — выходца из Донбасса, который раньше служил в Славянске. В настоящее время он является помощником начальника 5-го Управления ОКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сказано в сообщении.

Никаких доказательств этому авторы сюжета не приводят. Также нет никакой официальной информации о возможной причастности Моторина к убийствам.