- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат10:54
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены10:36
- Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу10:15
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:20
Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу
Сотрудники «спецслужб ДНР» назвали имя организатора убийства «главы республики» Александра Захарченко. Такая информация появилась на российском телеканале, пишет ДонПресс.
В сюжете говорится, что убийцей Захарченко якобы является сотрудник СБУ Сергей Моторин.
Также этому человеку инкриминируют еще одно убийство — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
«В частности, можно отметить Сергея Моторина — выходца из Донбасса, который раньше служил в Славянске. В настоящее время он является помощником начальника 5-го Управления ОКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сказано в сообщении.
Никаких доказательств этому авторы сюжета не приводят. Также нет никакой официальной информации о возможной причастности Моторина к убийствам.
Теги: Донбасс, убийство, Захарченко, боевик Моторола
- Поглощение Донбасса: Реакция России на смерть Захарченко не только в «выборах»
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко
- В «ДНР» ГОВОРЯТ, ЧТО БОМБУ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНКО ЗАЛОЖИЛИ «НА УДАЧУ» НАД ВХОДОМ В РЕСТОРАН
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат10:54
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены10:36
- Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу10:15
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление13:22
- В Донецке закрывается «военное училище»13:01
- Донецк с раннего утра слышит работу тяжелого вооружения12:39
- Во Франции арестовали экс-президента UEFA Платини12:30
- Зачем ВСУ захватывают "серую зону" на Донбассе и каковы последствия: мнения военных экспертов разделились12:22
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- В Горловке закрываются крупные супермаркеты11:38
- Борис Гребенщиков дал концерт в Днепре11:30
- Минус три оккупанта РФ за сутки: ВСУ жестко ответили на десятки обстрелов, отгремевших на Донбассе11:17
- Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)11:05
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?09:57
- Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные09:34
- Зеленский в Париже рассказал о своей самой главной задаче: "Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день"09:17
- После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"08:39
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО