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Архив - Донецкая область

Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу

18.06.2019 10:15
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Названы имена! Стало известно, кто убил Захарченко и Моторолу

Сотрудники «спецслужб ДНР» назвали имя организатора убийства «главы республики» Александра Захарченко. Такая информация появилась на российском телеканале, пишет ДонПресс.
В сюжете говорится, что убийцей Захарченко якобы является сотрудник СБУ Сергей Моторин.
Также этому человеку инкриминируют еще одно убийство — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».
«В частности, можно отметить Сергея Моторина — выходца из Донбасса, который раньше служил в Славянске. В настоящее время он является помощником начальника 5-го Управления ОКР (департамента контрразведки СБУ). Именно на нем кровь Арсена Павлова (позывной Моторола) и Александра Захарченко», — сказано в сообщении.
Никаких доказательств этому авторы сюжета не приводят. Также нет никакой официальной информации о возможной причастности Моторина к убийствам.



Теги: Донбасс, убийство, Захарченко, боевик Моторола
 
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