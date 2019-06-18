Обстановка на блокпостах в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

18.06.2019 09:20

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 31,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7420 человек и 940 транспортных средств;

«Марьинка» — 6885 человек и 1245 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6110 человек и 1115 транспортных средств;

«Гнутово» — 3495 человек и 855 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7490 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 10/45;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 20/60;

«Гнутово» — 20/15.