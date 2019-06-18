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Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка

18.06.2019 17:41
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Около 20 городов и сел Донбасса под ударом: боевики "ДНР" применяют запрещенное оружие у Донецка

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" неистово атаковали бойцов ВСУ как в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и "Север".

Штаб ООС констатировал, что более десяти населенных пунктов на востоке Украины попали в зону провокационных ударов боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

В частности, Широкино, Лебединское, Талаковка и Пищевик были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Водяного, Павлополя и Новоселовки Второй враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие Боевики атаковали Пески, Авдеевку, Марьинку и Опытное из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также окрестности Крымского, Попасной и Луганского пострадали от ударов из миномета калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов. Защитники Новотошковского и Золотого-4 были атакованы из гранатометов различных систем, 120-мм минометов, вооружения БМП.



Теги: Донецк, Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы, ООС
 
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