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Архив - Донецкая область

В Донецке закрывается «военное училище»

18.06.2019 13:01
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В Донецке закрывается «военное училище»

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» прекратили набор абитуриентов в «военное училище».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Несколько дней назад на «официальном сайте» «военного училища» во временно оккупированном Донецке появилось объявление о том, что прекращен набор «кандидатов на обучение». Причина – изменение «одного из учредителей». Однако, кто эти учредители, неизвестно:
«В связи с изменением одного из учредителей Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» (далее ГОУ ВПО «ДОНВОКУ») Министерства обороны Донецкой Народной Республики (далее УМН ДНР), а также результатам агализа кадрового заказа по программам подготовки специалитета в интересах республиканского вооруженного органа исполнительной власти специальной компетенции, реализующего государственную политику в сфере обороны:
Прекратить набор кандидатов на обучение на 2019/2020 учебный года в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище».
С чем на самом деле связано происходящее не знает никто. О «военном училище» известно, что именно там учится сын боевика «Гиви» (МихаилаТолстых). Также имелась информация, что в «училище» воспитанников приучают к психотропным препаратам.



Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, училище, ДНР, Минобороны, соцсети, обучение
 
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