В Горловке продают леденцы в виде ручных гранат

18.06.2019 10:54

Во временно оккупированной Горловке и других населенных пунктах в супермаркетах продаются леденцы в виде ручных гранат.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дети на временно оккупированных территориях Донецкой области постоянно подвергаются милитаристской агитации со стороны оккупационных «властей ДНР». Так, в супермаркетах и магазинах временно оккупированной Горловки начали продавать леденцы в виде ручных гранат. Стоит такая конфета 28 рублей.

Жители города возмущены таким навязыванием детям тяги к оружию. Особенно цинично торговля такими леденцами выглядит на фоне недавнего несчастного случая, когда молодому мужчина взрывом оторвало часть головы.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«#Горлівка з приводу вчорашнього «чп» на ставку — нічому вже не дивуємось, як що у Горлівці продаються такі «лєденці х…а» у вигляді гранат… 28 фуфлів і відриває голову… вибачте, як що зачепили мораль віруючих».