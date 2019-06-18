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Архив - Донецкая область

В Горловке закрываются крупные супермаркеты

18.06.2019 11:38
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В Горловке закрываются крупные супермаркеты

Во временно оккупированной Горловке закрываются крупные супермаркеты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке вслед за супермаркетом «Амстор» могут вот-вот закрыться ещё несколько крупных магазинов. Так, популярная у горловчан сеть супермаркетов «Аверс» в настоящее время находится в очень «шатком» положении. Не смотря на давление оккупационных «властей ДНР» в «Аверсе» можно было иногда купить продукты не только российского производства, а собственная выпечка магазинов всегда была свежей и качественной. Однако, в последнее время в магазинах резко сократился ассортимент товаров. Магазины бесконечно проверяет «налоговая» и другие «контролирующие» службы.
Не многим лучше обстоит дело и в магазинах «Авоська», открывшихся на месте бывшей «Бруснички».

Вот что рассказывают горловчане о происходящем:

«Хоть корми и пои оккупантов и коллобрантов под бомбежками, а конец один. Горловский Аверс»,
«А шо с ним?»,
«Ассортимент мизерный, писали что налоговая наезжает. Если так пойдет, то скоро с Амсторами встретится. Геркулес наше всё»,
«А как же Брусничка? Тьху, блин, Авоська! И шо там с Пьяных интересно?»,
«Не разу не заходил туда»,
«Чем-то на Аверс похоже».



Теги: Донбасс, Горловка, магазин, закрытие, супермаркет, Амстор, товар, ДНР
 
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