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«Жара, ямы, разбитые фасады»: горловчанин снял на видео улицу Пушкинскую. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Горловки запечатлел одну из центральных улиц города — улицу Пушкинскую. Видео было опубликовано 17 июня на YouTube-канале «Михаил Светлов», сообщает ДонПресс.
Автор отмечает, что эта часть города всегда выглядела достаточно запущенной. За 5 лет войны, разумеется, ситуация не изменилась в лучшую сторону.
«Лето, солнце, жара… фонарь… аптека… Снимаю сегодня на Пушкинской. Центр. Эта улица и ранее славилась полной готовностью к ремонту дороги, тротуаров и домов. Лучше не стало», — сказано в описании к видео.
По словам горловчанина, самое посещаемое место на этой улице — студия суши «Якудза». Очень много закрытых заведений — парикмахерские, магазины, банки. Не красят улицу и деревья на пересечении с Комсомольской, которые подверглись слишком радикальному кронированию еще в прошлом году. Они выглядят «мрачно, практически мертвыми».
«Ямы, ямы… Старое объявление о работе, написанное прямо на тротуаре. Фасады домов по обе стороны не радуют. Элементы лепки норовят упасть на голову прохожему. Не знаешь куда смотреть: под ноги или над головой… Очень много разбитых балконов», — пишет автор видео.
На столбах висят объявления о розыске Юрия Микулина. Подобные листовки расклеены по всему городу. Горловчан предупреждают, что разыскиваемый был неоднократно судим ранее, при себе имеет автомат и гранаты. Известно, что Микулина ищут с весны 2019 года. Он является членом НВФ «ДНР», в 2014 году был назначен на должность «военного коменданта» Горловки. В свою очередь его разыскивают и правоохранительные органы Украины.
Прогулка с камерой завершилась на улице Первомайской, в районе бывшего кинотеатра Украина. По словам автора, здесь — «сплошные контрасты»:
«Иду в сторону памятника Горлову по улице Первомайской. Здесь люди ждут перевозчиков для поездки в Донецк. Витрина дорогой мужской одежды „Воронин“, по соседству — выбитые окна разоренной квартиры, и тут же — новая витрина магазина „Норд“. Сплошные контрасты… И очень много ям по улице Пушкинской».
Теги: Донбасс, Горловка, улица, жара, ямы
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