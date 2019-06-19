Басурин пригласил Зеленского в Донецк

19.06.2019 14:00

"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс, сообщает Обозреватель.

Такое заявление террорист сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ с прокремлевской журналисткой, ведущей Ольгой Скабеевой.

"Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк" – написала она после программы в своем Телеграмм-канале.