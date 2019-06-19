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Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощных обстрелах, которые фактически сотрясают город с раннего утра сегодня, 19 июня. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
По их данным, обстрелы продолжались почти всю ночь, а их активизация началась после 23:00 вчера, 17 июня. Затем были короткие паузы, и с 4:00 сегодняшнего дня бои возобновились вновь.
«Донецк Абакумова не спится, с 4 утра слушаем старты минометов в округе», — пишут пользователи.
«Мины. Минус/плюс — 7−9 секунд. Запад Марьинка/Трудовские/Петровка, второй десяток пошел», — сообщил еще один очевидец.
Также дончане сообщают о работе тяжелого вооружения.
«Пара тяжелых минусов, мины перестали», — сообщил комментатор.
Работа тяжелых орудий особенно сильно ощущается в районе Текстильщика.
«Бьют опять тяжелым… Текстиль гремит», — сообщил очевидец.
«Каждые две три минуты лупят вроде похоже как сторона марьинка опять», — добавил другой автор.
«#Донецк сторона Петровки вылет 3−4 сек разрыв», — также пишут пользователи.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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