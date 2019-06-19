Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО

19.06.2019 08:20

Как рассказали украинские пограничники, российские оккупанты продолжают саботировать ситуацию на Донбассе и специально задерживают движение людей на своих КПВВ.

На пропускных пунктах Донбасса, которые расположены в "серой зоне", пророссийские боевики специально нарушают движение граждан и создают препятствия для пересечения линии разграничения.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает "Диалог.UA".

Пограничники отмечают, что подобные действия оккупантов создают так называемое "порывистое" движение, когда людей вначале часами удерживают на пункте пропуска, затягивая процедуры контроля в отношении граждан и транспорта, а после выпускают одновременно крупную группу в "серую зону".

Это, по словам украинских пограничников, создает особую опасность для людей, которые попросту не успевают добраться до уже закрытых КПВВ. Большинству из них приходится оставаться на ночевку в "серой зоне".

Учитывая регулярные нарушения Минских договоренностей со стороны пророссийских боевиков, это ставит жизни и здоровье людей под угрозу. Ранее мы сообщали о рекордных очередях, которые образовались перед КПВВ на линии разграничения на Донбассе.



Источник: www.dialog.ua