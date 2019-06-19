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Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО
Как рассказали украинские пограничники, российские оккупанты продолжают саботировать ситуацию на Донбассе и специально задерживают движение людей на своих КПВВ.
На пропускных пунктах Донбасса, которые расположены в "серой зоне", пророссийские боевики специально нарушают движение граждан и создают препятствия для пересечения линии разграничения.
Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), передает "Диалог.UA".
Пограничники отмечают, что подобные действия оккупантов создают так называемое "порывистое" движение, когда людей вначале часами удерживают на пункте пропуска, затягивая процедуры контроля в отношении граждан и транспорта, а после выпускают одновременно крупную группу в "серую зону".
Это, по словам украинских пограничников, создает особую опасность для людей, которые попросту не успевают добраться до уже закрытых КПВВ. Большинству из них приходится оставаться на ночевку в "серой зоне".
Учитывая регулярные нарушения Минских договоренностей со стороны пророссийских боевиков, это ставит жизни и здоровье людей под угрозу. Ранее мы сообщали о рекордных очередях, которые образовались перед КПВВ на линии разграничения на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, КПВВ, ОРДЛО
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