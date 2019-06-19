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Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО
19.06.2019 21:00
Киев будет обсуждать вопрос о снятии торговых ограничений с ОРДЛО только после возвращения украинских активов в правовое поле государства. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма по итогам заседания в Минске, передает его пресс-секретарь Дарка Олифер.
«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ДНР и ЛНР», — отметил Кучма.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Кучма, ОРДЛО
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