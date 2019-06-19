Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»

19.06.2019 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»

Сегодня стало известно, что один из главарей террористов временно оккупированных районов Донецкой области, а точнее Горловки Иван Приходько, заявляет, что Владимиру Зеленскому придется садиться за стол переговоров с лидерами псевдореспублик «ЛДНР», которые не признает мировое сообщество. Как информирует replyua.net, об этом Приходько рассказал одному из информационных телевизионных каналов террористов. 

Таким образом, «мэр» Горловки утверждает, что главари террористических Донецкой и Луганской «народных республик» якобы представляют население оккупированной части Востока украинского государства, а гарант Конституции Украины просто обязан сесть с ними за стол переговоров. 

Также Приходько утверждает, что он не верит Владимиру Зеленскому, который, согласно его мнению, не является самостоятельной личностью в политическом мире, но в полной мере зависит от Запада. Один из лидеров донецких террористов также весьма расстроен высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, сделанными в адрес боевиков и наемников РФ на Донбассе.



Теги: Донбасс, Горловка, переговоры, требование, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх