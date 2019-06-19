Мощный взрыв прогремел в Донецке

19.06.2019 11:30

В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.

В то же время очевидцы в соцсетях пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский", передает Обозреватель.

По словам местных жителей, такого "горячего" утра не было давно. "Ужас!" – пишут они в комментариях.

Источник: https://from-ua.com