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Мощный взрыв прогремел в Донецке
19.06.2019 11:30
В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.
В то же время очевидцы в соцсетях пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский", передает Обозреватель.
По словам местных жителей, такого "горячего" утра не было давно. "Ужас!" – пишут они в комментариях.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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