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«Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса

19.06.2019 07:31
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«Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса

Дмитрий Разумков, председатель партии Слуга народа, заявил, что представители новой власти Украины решительно намерены вернуть территории Донбасса, которые в настоящее время находятся под оккупацией, под контроль правительства. Причем, как пишет replyua.netсо ссылкой на «УНИАН», делать это они будут при помощи «информационного оружия». 

Он подчеркнул: «К большому сожалению, завтра войну закончить не удастся. Мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее воплотить в реальность этот процесс. Самой главной задачей, которую перед собой ставят президент и его окружение, в том числе и «Слуга народа» - это прекращение стрельбы, чтобы на фронте перестали гибнуть наши ребята».

Согласно мнению Дмитрия Разумкова, возвращать Украине неподконтрольные территории власть будет не «пушками и автоматами», но «словом». Лидер партии «Слуга народа» подчеркнул: «Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, чем снаряды, ракеты, танки и пушки. Возвращать Донбасс нужно будет именно этим оружием. То есть, нужно будет информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы любим их и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане Украины. Не нужно смотреть на все, что было раньше, мы сможем поставить украинский флаг на территории всей нашей страны».



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Слуга народа, Зеленский
 
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