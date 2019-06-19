«ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте

19.06.2019 07:12

Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на работающую на СМИ ОРДО корреспондентку Марину Харькову, рассказал о ситуации на линии фронта на Донбассе.



По его словам, члены НВФ, якобы, «на обстрелы реагирует в исключительных случаях, так как, ответ категорически запрещен, настолько категорически, что спецкомиссии приезжают и требуют объяснительную с указанием причины, «почему именно ваш участок обстреляли». Также, Гиркин пишет:

«Пустую, скрывающую полную и печальную картину нашей войны, говорильню бессонобасурина, дискредитированных фейком о „гладосовском котле всу“, из-за чего наши позиции на Доломитном и Гольме просто стираются в порошок обстрелами из гладосово, чигирей и травневого, захваченных ВСУ серых зон. По поводу продвижения противника в последний месяц, наши позиции неизменны, однако по серой зоне сближение происходит постоянно и ВСУ придвинулись и прокопались вперед к нашим линиям обороны почти вплотную. Каждый день — или раненые, или погибшие. Два дня назад в Ясиноватой похоронили еще одного нашего — минометчика. Прямое попадание, снайперский огонь — беспрерывный».

Также, Гиркин прцитировал данные так называемой «разведки ДНР»:

«Запускали свой бпла, батальонный, картина печальная — у них везде новые линии окопов, а мы только все время восстанавливаем свои позиции, разрушенные их обстрелами, и стоим на месте».

Источник: https://donpress.com