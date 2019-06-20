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К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление
Общее количество личного состава ВС России вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму составляет около 82 тысяч военнослужащих.
Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", заявил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь. Он также рассказал, что Кремль перебросил в Крым большое количество военной авиации.
По словам представителя Генштаба, на данный момент вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.
Гудзь также сообщил, что Россия скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, что говорит о милитаризации полуострова. В частности, речь идет о самолетах Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолетах Ми-35М и Ми-24.
Напомним, ранее бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей воюют около 35 тысяч кадровых российских военных, однако среди младшего офицерского состава "не очень хорошие настроения".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, граница, военные, ДНР, ЛНР
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