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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ

20.06.2019 16:35
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В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ

Более 200 жителей неподконтрольной Украине части Донетчины уже получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе министерства внутренних дел ДНР».

Так, в оккупационном «ведомстве» отметили:

«На сегодняшний день паспорта РФ по упрощенной схеме получили 203 жителя ДНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ОРДО
 
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