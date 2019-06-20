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В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ
20.06.2019 16:35
Более 200 жителей неподконтрольной Украине части Донетчины уже получили гражданство РФ в упрощенном порядке.
Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе министерства внутренних дел ДНР».
Так, в оккупационном «ведомстве» отметили:
«На сегодняшний день паспорта РФ по упрощенной схеме получили 203 жителя ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ОРДО
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