- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери
В результате масштабных обстрелов на территории Операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский защитник, а еще один получил ранения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на пресс-центра штаба ООС.
Так, в обнародованном в среду, 19 июня сообщении говорится, что с начала текущих суток в районе проведения ООС на Востоке украинского государства террористические войска четыре раза обстреляли позиции бойцов ВСУ. В результате один украинский военный погиб, а еще один получил ранения. Кроме того в сообщении отмечается, что представители НВФ Донбасса обстреляли позиции украинцев из пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия, а также гранатометов разных систем. В сообщении отмечается: «В результате погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранение».
Как известно, сегодня ранее мы уже сообщали, что ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе остается непростой, несмотря на достигнутые в Минские конфликтующими сторонами договоренности. Украинские бойцы вынуждены стрелять в ответ на провокации террористических сил, которые поддерживаются российской стороной.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам
- Ход войны на Донбассе может резко изменится: В зоне ООС внедряется интеграционная платформа "ДЕЛЬТА"
- Генерал ВСУ предупредил о возможности «кровавой бойни» на Донбассе
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку22:13
- Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали21:38
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы21:13
- «Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами20:49
- Совет ЕС продлил «крымские» санкции20:35
- Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского20:16
- Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников20:00
- В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский19:40
- В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим19:20
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу